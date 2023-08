Tema caldissimo il futuro di Mehdi Taremi. Secondo il quotidiano portoghese Record, sarebbe fallita la trattativa tra Milan e Porto per l'attaccante iraniano nonostante le squadre avessero raggiunto l'accordo, per il veto di Sergio Conceiçao e dello stesso giocatore. Come si legge infatti: "Il giocatore ha deciso di respingere la proposta degli italiani, questo dopo che c'era già un principio di accordo tra i club. Il numero 9 resterà quindi al Porto fino al termine della stagione, quando scadrà il suo contratto.



Pinto da Costa ha accettato l'accordo ma sempre subordinando il tutto alla volontà del giocatore e di Sérgio Conceição, che non ha voluto cedere l'attaccante. Taremi si era addirittura accordato con il Porto per rinunciare al 15% del cartellino in suo possesso qualora ci fosse stata fumata bianca in qualche affare, ma era dispiaciuto di non essere stato informato dell'operazione, situazione di cui incolpa gli agenti che gli erano vicini e gli sono state offerte diverse squadre, e in fase avanzata gli è stato offerto uno stipendio identico a quello che guadagna al Porto (1,5 milioni di euro all'anno) quando l'attaccante è consapevole che gli ultimi rinforzi della squadra I rossoneri guadagnavano circa 5 milioni di euro all'anno.



Di fronte a questo scenario, Taremi ha rifiutato la proposta, affermando che, come aveva assicurato all'inizio della stagione e quando il Tottenham aveva espresso interesse, avrebbe completato questa stagione al Porto e rivaluterebbe la situazione la prossima estate, quando scadrà il suo contratto".