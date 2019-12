Negli ultimi giorni sono tanti i nomi che circolano in orbita Napoli. Tra i possibili acquisti per la prossima stagione e le necessità in vista del calciomercato di gennaio, Giuntoli non resta di certo con le mani in mano.



Dal Portogallo spunta un "nuovo" nome. Si tratta dell'argentino Marcos Acuña, in forza allo Sporting Lisbona. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, il club lusitano potrebbe lasciar partire il giocatore già a gennaio per 10-12 milioni di euro. A quanto pare il Napoli sarebbe pronto a presentare una prima offerta già nei prossimi giorni.



Acuña, terzino sinistro, andrebbe a rinforzare un ruolo in cui il Napoli quest'anno ha avuto qualche problema di troppo, considerando qualche infortunio di Mario Rui e soprattutto le misteriose condizioni di Faouzi Ghoulam.