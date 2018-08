Secondo A Bola, la Fiorentina negli scorsi giorni aveva presentato un'offerta allo Sporting Lisbona per l'esterno offensivo Marcos Acuna. Una proposta però rispedita subito al mittente dal club lusitano che non ha intenzione di cedere il giocatore e che anzi lo considera incedibile. Ovviamente, con gli arrivi di Mirallas e Pjaca, il club viola difficilmente proseguirà i contatti per acquistare un'altra ala.