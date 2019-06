Per la fascia sinistra, il Napoli sogna da tempo Alejandro Grimaldo, terzino spagnolo classe '95 del Benfica. Dotato di tecnica e spinta offensiva, Grimaldo nell'ultima stagione ha messo 4 gol e 12 assist nel campionato portoghese (concluso con la vittoria del titolo) oltre a 2 gol in Champions e 1 in Europa League. La concorrenza della Juve e il prezzo di circa 40 milioni di euro hanno reso la trattativa complicata, ma il giornale portoghese Record oggi dà nuova linfa alla pista napoletana.



OFFERTA CON CONTROPARTITA - Come titola Record, infatti, il Napoli è pronto a offrire 25 milioni più il cartellino di Mario Rui: il terzino portoghese è in uscita dal club partenopeo e ha un passato proprio al Benfica agli inizi della sua carriera. Se l'affare dovesse andare in porto, dunque, il Napoli con 25 milioni sostituirebbe un esterno mancino con un altro, di maggior spessore internazionale e 4 anni più giovane.