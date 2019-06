Pedro Neto e Bruno Jordao, arrivati alla Lazio nell'estate del 2017, possono tornare al Benfica. Secondo quanto riporta A Bola, il club di Lisbona è a un passo dall'acquisto di Pedro Neto, versando alla Lazio una cifra intorno ai 17 milioni (quanto versato dai biancocelesti al Braga tra prestito biennale e riscatto). La trattativa, seguita da Jorge Mendes, riguarderebbe anche Bruno Jordao, anche se per quest'ultimo non sarebbe così vicina la fumata bianca. Per Pedro Neto è pronto un contratto quinquennale con una clausola rescissoria di almeno 100 milioni di euro.