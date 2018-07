Joao Viegas, inviato del quotidiano portoghese Record, ha parlato dell'affare Cristiano Ronaldo per la Juventus. “Le trattative potrebbero andare avanti fino a mercoledì”, le sue parole a ilBiancoNero.com: "In Portogallo molti tifosi credono che il Real sia stato ingrato nei confronti di Ronaldo e pensano che partire sarebbe la cosa migliore per provare a Florentino che avrebbe meritato tutti i soldi investiti. Anche in Portogallo si parla solo di Ronaldo alla Juve e anche questo è strano in un paese dove si parla prevalentemente solo di Benfica, Sporting e Porto. Altre squadre interessate? So che c’era lo United ma non si è andati oltre un semplice interesse.”