Manuel Queiroz, storica firma del giornalismo portoghese e di O' Jogo, ha parlato a Radio Sportiva della prestazione di Cristiano Ronaldo col suo Portogallo: “CR7 non ha dato indicazioni di essere infortunato e anche ieri ha giocato 83'. Domenica però c'è una partita importante contro il Lussemburgo, forse poteva restare in campo meno tempo. Tutti dicono che sta bene, ma non si è fermato a parlare dopo il match. Sarri forse doveva parlare prima con Ronaldo, non è un giocatore come gli altri. Però lui dovrebbe accettare con discrezione le scelte del suo tecnico. Non credo che CR7 si risparmi in campionato per dare il massimo in Nazionale e Champions: lui vuole essere sempre al massimo. Ovvio che non potrà però sempre giocare a 35 anni. Dovrà trovare un compromesso con i suoi allenatori”.