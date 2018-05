Doccia gelata in arrivo per il Napoli? L'individuazione del sostituto di Pepe Reina non è ancora stata portata a termine e dal Portogallo giungono indiscrezioni poco rassicuranti sul futuro del numero uno dello Sporting Lisbona Rui Patricio, indicato come la prima scelta degli azzurri. Per il Diario de Noticias, il titolare della nazionale portoghese non sarebbe più così entusiasta di accettare la destinazione napoletana in quanto irritato dal lungo periodo di riflessione che si sarebbe preso Carlo Ancelotti, non pienamente convinto delle sue qualità. Da qui l'ipotesi Wolverhamtpon che torna prepotentemente d'attualità per Rui Patricio, in scadenza con lo Sporting a giugno 2020 e blindato da una clausola rescissoria di 45 milioni di euro.



Dal canto suo, il Napoli non vuole farsi trovare impreparato e continua a valutare le idee alternative, che conducono al numero uno del Bayer Leverkusen Bernd Leno, all'estremo difensore del Torino Salvatore Sirigu (allenato da Ancelotti a Parigi) e Alphonse Areola. Quest'ultimo è assistito da Mino Raiola e potrebbe chiedere di essere ceduto dal Paris Saint Germain in caso di arrivo di Buffon, ma i rapporti tra l'agente italo-olandese e il presidente del Napoli De Laurentiis rischiano di rappresentare un ostacolo alla trattativa, come confermato dalle recenti dichiarazioni su Balotelli.