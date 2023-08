L'attaccante iraniano è il grande obiettivo di Moncada e Furlani, che vogliono regalare a Pioli un nuovo numero 9 entro venerdì alle 20, quando la finestra estiva chiuderà i battenti. Secondo quanto scrive oggi ABola l'affare è difficile, ma possibile, tanto che l'ex punta Rio Ave, che lo scorso 18 luglio ha festeggiato 31 anni,. Taremi, che non ha ancora lasciato il segno in tre partite ufficiali stagionali, non vuole rinnovare il contratto in scadenza nel 2024 e il Porto non può permettersi di perderlo a zero.Il Milan, che in questi giorni ha portato avanti i contatti con il Porto via zoom,(la richiesta al momento è di 25-30), ma solo se riuscirà a lavorare bene in uscita . Il Porto spara alto perché detiene solo la proprietà dell'85% del cartellino del giocatore iraniano, ma è difficile trattenere un giocatore che si sente fuori dal progetto.