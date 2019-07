In Portogallo Record e A Bola fanno il punto sulla cessione di Vinicius al Benfica da parte del Napoli. In particolare le Aquile lusitane pagheranno 17 milioni per il suo cartellino (di cui 3,4 andranno al Real Sport Clube), mentre il giocatore firmerà fino al 2024 e avrà una clausola rescissoria di 100 milioni di euro.