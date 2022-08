Chi conosce benegiura che è un gran talento, per alcuni il miglior gioiellino italiano. Attaccante classe 2004,. I tedeschi lo seguivano già da un anno, ma chi è stato davvero a un passo dal giocatore è il Milan: la trattativa era ai dettagli, poi è saltato tutto per il mancato accordo sulle commissioni al padre.- Aspettando la Juve, Mancini è entrato nella storia della Serie B: è il primo 2004 ad aver debuttato nel campionato. Anni? 16. Come Roby Baggio nel 1983; stessa maglia, stessa età. Coincidenze, nient'altro. Tommaso è una prima punta con più di 70 gol nelle giovanili, per capirci:. Il 4 gennaio scorso Di Carlo lo fa esordire al Rigamonti, negli ultimi dieci minuti contro il Brescia con il risultato già al sicuro (3-0). Cuore che batte a mille, il sogno di una vita si è realizzato. Dopo tutta la trafile nelle giovanili biancorosse Mancini arriva in prima squadra: qualche spezzone di partita qua e là e tre gare da titolare l'anno scorso per un totale di 15 presenze totali con la maglia del Vicenza.- La Juve lo aggregherà alla nuova Under 23 di Massimo Brambilla per farlo crescere in casa e dargli la possibilità di giocare con continuità, Allegri lo terrà sott'occhio ma. Il ct ha già dimostrato di non aver timore a lanciare i giovani in Nazionale e continuerà a seguirlo con attenzione anche in questa stagione. La Juve piazza il colpo in prospettiva, Mancini è pronto per la nuova avventura.