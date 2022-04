- per mano del suo presidentesta piantando in Italia è solo u. Si stanno, un pezzo alla volta, superando gli oligarchi russi (il loro tempo è finito) e gli avventurieri cinesi (mai troppo esposti) e; ma in verità stanno facendo qualcosa di più: marchiando a ferro, fuoco e petrodollari il sistema di un mondo uscito esangue dai due anni di pandemia e bisognoso di denaro e investimenti.Ebbene:. Altre arriveranno, potete starne certi. Altrove, in Europa e nel mondo, lo sappiamo bene, è già una consuetudine.era infatti il 2011 quandoacquistò il 70% del club e un anno dopo -- comprò definitivamente il club(Abu Dhabi United Group, Emirati Arabi) e il(Public Investment Fund, Arabia Saudita); ma anche il Wigan, che appartiene a Talal Al-Hammad (Bahrain) e lo Sheffield United (United World Group, Arabia Saudita): una vera e propria colonizzazione, con una disponibilità di denaro che sta marcando un confine e che diversifica gli acquisti. Per dire:club belga della Pro League e anche dello Châteauroux, club che milita nella terza serie francese.Come tale lo trattano, e l’hanno capito da tempo. Fin da quando - era il 2004 - Emirates Airlinescon un contratto di sponsorship per un valore di 100 milioni di sterline e la costruzione dello stadio (che infatti oggi si chiama Emirates Stadium).Unendo i puntini si scopre che(lo stesso del City, la cui figura di riferimento è il noto sceicco Mansour)(club giovanissimo, è stato fondato nel 1986, che da anni sta facendo su e giù tra Ligue 1 e Ligue 2),(Segunda Division), in Belgio del Lommel (Pro League 1B, la seconda serie), comprato nel 2017 e subito portato nella massima serie uruguaiana,(prima divisione) equi Califfato Arabo, a voi mondo. Solitamente i dirigenti di questi grandi gruppi preferiscono rimanere nell’ombra, l’eccezione è costituita daTurki Al-Sheikh, 40enne saudita, scrittore, cantante, uno che si definisce “un uomo di spettacolo”, si fa fotografare sempre con la maglia ufficiale del club e quando ha acquistato l’Almeria ha annunciato di voler “portare qui Messi nel giro di cinque anni”. Non scherzava.L’Aspire Zone Foundation - fondazione del Qatar con risorse di ricchezza pressoché illimitate - ha nel suo portafoglio da una decina d’anni l’Eupen, squadra belga di Pro League, e il Cultural Leonesa, club spagnolo che milita in Primera Division, la terza serie del campionato spagnolo. Vien da pensare che alla proprietà qatariota basterebbe davvero poco per riversare una montagna di soldi su questi due club e portarli ai vertici dei loro paesi nel giro di pochi anni. Se non l’hanno ancora fatto, è solo perché così prevede la loro strategia.