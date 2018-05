Quarantacinque milioni netti di stipendio per convincere Cristiano Ronaldo. Il Paris Saint Germain, racconta la stampa spagnola, ha presentato la sua mega offerta al talento portoghese, che ancora non ha sciolto la riserva sul suo futuro al Real Madrid. Una situazione di cui i campioni di Francia stanno provando ad approfittare, nonostante i paletti del fair play finanziario che potrebbero frenare le ambizioni del presidente Al Khelaifi. Nelle quote Snai, comunque, il Psg rimane in agguato: il Real è ancora la prima scelta nelle scommesse sulla squadra di CR7 nella prossima stagione, a 1,90, con i parigini piazzati poco più dietro, a 2,25. In lista c’è ovviamente anche il Manchester United, a 4,00, mentre le opzioni Usa e Cina si giocano a 10 e 15 volte la posta.