Un finale di mercato senza botti, ma con alcune scommesse molto interessanti. In, c'è chi ha scelto l'usato sicuro, pescando direttamente nel nostro campionato, e chi ha deciso di investire su giovani talenti ancora sconosciuti in Italia e pronti a esplodere. Volti nuovi che potrebbero esplodere nel giro di poche settimane, proprio come successo con, passato in estate dalalper 4,5 milioni di euro e subito protagonista con la maglia del Grifone con 19 reti in 21 presenze, prima di un esordio da titolare memorabile a San Siro con la maglia del Milan con una doppietta contro il Napoli. Non solo Zurkowski della Fiorentina Demiral del Sassuolo : dal pupillo di Hristo, nuovo acquisto del, al giovane difensore greco dell'fino adellae l'ultima scommessa polacca del dg del Genoa, Filip, ecco i giovani talenti arrivati in Italia nella finestra invernale di mercato.Garanzia. Ilpesca inper l'attacco e si assicura uno dei migliori prospetti del calcio nazionale:. Classe 1996, nasce ala destra (può giocare anche sull'altra fascia) nel corso della giovane carriera viene spostato al centro per ricoprire il ruolo di seconda punta. Molto bravo nel dribbling, è molto dotato tecnicamente con un piede destro molto educato, oltre alla rapidità e allo spunto sul breve, le sue armi migliori. Cresciuto nel, esordisce a 15 anni e 6 mesi nel massimo campionato bulgaro proprio grazie a Stoichkov. Nel 2016 passa al CSKA Sofia, club con il quale diventa subito protagonista: nel 2017 riceve il premio di miglior giovane, mentre. In questa stagione ha collezionato 10 reti e 11 assist in 22 presenze. Ora il Cagliari, che ha messo sul piatto circa 4 milioni di euro per strapparlo alla concorrenza.Giovane ma già molto esperto. Laha deciso di puntare su Marko, centrocampista offensivo classe 1995 proveniente dal. Nato calcisticamente proprio nel club serbo, il montenegrino ha vestito nel corso della sua carriera le maglie di Teleoptik, Olympiakos, OFK Belgrado e Maribor, prima di tornare nell'estate 2016 al Partizan. Già nel giro della nazionale maggiore del Montenegro, Markovic ricopre principalmente il ruolo di esterno destro d'attacco, ma può essere utilizzato anche come trequartista. Il 23enne fa della velocità e del dribbling le sue caratteristiche principali: nonostante sia mancino, Markovic è solito giocare a destra per rientrare verso il centro.Sulle orme di Piatek. Dopo aver ceduto al Milan l'attaccante 23enne, iltorna ine si assicura Filip, centrocampista classe 1997 proveniente dallo. Un vero e proprio jolly: il 21enne è, infatti, in grado di interpretare vari ruoli del centrocampo - sia regista che mezzala, ma anche trequartista - ed ha un buon fiuto del gol. Nato e cresciuto nello Zaglebie Lubin, ha esordito inall'età di 15 anni dopo tutta la trafila nel settore giovanile; ha già collezionato oltre 50 presenze dall'Under 15 all'Under 21 polacca. Forte fisicamente, è dotato di grande qualità sia con il piede destro che con il sinistro, una caratteristiche che lo rende imprevedibile.Arriva dallal'ultima scommessa dell'. Il club toscano si è assicurato Dimitrios, difensore ellenico classe 1998 dell'. Alto 188 centimetri, è un mancino naturale e può essere utilizzato sia al centro che nel ruolo di terzino sinistro. Forte fisicamente, ha una buona tecnica di base ma non eccelle per quanto riguarda la rapidità. Nikolaou muove i primi passi nel mondo del calcio nel PAO Rouf, prima di entrare all'età di 9 anni nel settore giovanile dell'Olympiakos: con il club biancorosso firma il primo contratto professionistico nel 2015 ed esordisce il 29 gennaio 2017. Lo scorso maggio è arrivata la prima presenza con la nazionale maggiore greca, mentre nella mente di Nikolaou resterà indelebile la serata del 17 ottobre 2017, quando è riuscito a realizzare una rete in Champions League al Barcellona.