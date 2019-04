"Fake news". Il presidente della Roma, James Pallotta smentisce al Corriere dello Sport le voci sulla trattativa per cedere il club giallorosso a un fondo di Doha vicino a Nasser Al Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain.



Secondo indiscrezioni che rimbalzano da ambienti finanziari, dal Qatar sarebbe arrivata un'offerta da 400 milioni, rifiutata con decisione dallo statunitense. In ogni caso non sono previste grandi novità sul fronte societario prima che si concluda la vicenda legata al nuovo stadio a Tor di Valle.