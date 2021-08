Era l'estate del 2015 e, a 16 anni, un giovane di belle promesse, in una sfida della classica tournée estiva, parava un calcio di rigore a Toni. Era une il giovincello tra i pali si chiamava Gianluigi. Fast forward. Sei anni dopo i rossoneri, in, sfidano di nuovo le Merengues ed ecco, di nuovo, un duello western dagli 11 metri: Gareth, il fu mister 100 milioni, con una strana maglia numerosulle spalle, sfida il nuovo estremo difensore rossonero, Mike. E il francese, che di anni ne ha 26, fresco vincitore della, freschissimo erede di, si comporta allo stesso modo: rigore intuito e respinto.Ilche prende un solo gol in 3 partite, dal dischetto, contro il, non subendo né contro ilné contro il, riparte da, il nuovo che avanza, che ha deciso di mettersi in mostra proprio nella partita che rivelò al mondo Gigio. Un brivido iniziale, per un tentennamento con la palla tra i piedi (particolare dove deve crescere), poi la consueta agilità sui pali, con respinte, uscite, prontezza. Bravo a difendere il suo territorio e a guidare i compagni.- Sì, perché sesembra quello dell'anno scorso equello di un paio di anni fa, è, in piccola parte, anche merito anche di Maignan, che comanda la difesa e richiama i compagni.: "​Ho iniziato a parlarlo quotidianamente. Capisco tutte le istruzioni che mi vengono date. Mi sono allenato per due settimane, ho giocato tre partite e mi sento bene dopo ogni settimana di lavoro che passa". Crescere e migliorare, quella che è la mission del Milan è anche quella di Maignan