Sognare in grande, senza la luce dei riflettori addosso. Oltre al Paris Saint-Germain dei fenomeni e il Lille di Elliott, c'è anche il Monaco in corsa per conquistare la Ligue 1, per la quale le prossime tre settimane saranno decisive. Una sorpresa, se si considera lo schieramento di partenza dello scorso agosto, un merito, per quello che si è visto in questa stagione. Gioco e risultati, la, il 3 marzo scorso, 1-0 contro lo Strasburgo. Il gol di Guilbert nel recupero è statoun dato impressionante per una squadra plasmata alla perfezione di Kovac, per il quale "ora il titolo è una possibilità".Come dargli torto, ​il Monaco è terzo a 2 punti dal Psg capolista, a -1 dal Lille. Nelle prossime quattro dovrà vedersela con il Lione, che dopo il ko con Les Dogues è uscito quasi del tutto dalla lotta per il titolo, Reims, Rennes e Lens, che sarà l'ago della bilancia del titolo (affronterà prima Psg, poi Lille, infine Monaco)., un mix tra giovani e giocatori che stanno vivendo una nuova vita. ​Tra i ragazzi in rampa di lancio ci sono il difensore centrale classe 2001, corteggiato da Inter e Roma, il centrocampista centrale, classe 2000, che il Milan segue dai tempi del Bordeaux, e il trequartista, 21 anni il prossimo 9 giugno, uscito dal sempre affidabile settore giovanile del Sochaux.Il merito più grande di Kovac è stato quello didi affidarsi al tedesco mai esploso Kevin, autore di 15 gol, e di trovare la dimensione giusta aL'ex Tolosa e Siviglia, 30 anni, ha segnato cinque gol nelle ultime quattro, quattro in ​85' tra Saint-Etienne, Metz e Dijon. Una riserva di lusso, diventata l'arma in più. Per un Monaco ormai uscito dall'ombra, per sorprendere tutti. Per tornare grande.