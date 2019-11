La luce in fondo al tunnel. 412 giorni dopo, riecco un gol ( e che gol) di Giacomo Bonaventura in campionato. Tanto è passato da quel 7 ottobre 2018, quando il Milan superava il Chievo per 3-1 anche grazie a una prodezza di Jack. Che stava vivendo un periodo incredibile: già 3 gol nelle prime 8 di campionato, la magia alla prima al San Paolo sempre contro il Napoli. Gli azzurri diventano la squadra alla quale ha segnato più gol in carriera: ben 5 reti. Quello di ieri ha il sapore della liberazione, testimoniata da quell'esultanza sfrenata e intenta a prendersi l'abbraccio dei tifosi. Dei suoi tifosi che lo hanno aspettato e non vedono l'ora che torni a prendere per mano la squadra come ha fatto ieri sera.





CALVARIO FINITO - Mesi e mesi passati davanti alla tv a soffrire per i compagni e per non riuscire a fare quello che si ama. Niente più reti ma solo operazioni al ginocchio, riabilitazione e voglia di tornare più forte di prima. Perché Giacomo Bonaventura ha le spalle larghe e una grande forza di volontà. Contro il Napoli ha sfoderato una prestazione magistrale: Pioli l’ha piazzato davanti largo a sinistra, dove Jack ha spesso trovato il varco giusto. Un gol, bellissimo, ma anche tanto pressing a tutto campo e giocate di qualità. Il calvario è finito, Jack sta bene fisicamente e mentalmente e lancia la sfida a Calhanoglu per una maglia da titolare. E per tornare leader di questa squadra.



DUE OBIETTIVI - "​Il mio contratto in scadenza? Vediamo. A quello ci pensa il mio procuratore Mino Raiola. C'è l'Europeo. Parlerà il campo e dovrò cercare di farmi prendere in considerazione dal ct Mancini". Quasi enigmatico sul futuro, Bonaventura ha detto chiaramente di puntare a un posto per Euro 2020. Sa che questo obiettivo passa solo attraverso prestazioni come quelle di ieri sera. Si è posto anche un altro traguardo: convincere il Milan a rinnovargli il contratto in scadenza a luglio. Con quel desiderio incessante di sentirsi ancora protagonista, di voler urlare al mondo: 'Jack è tornato'.