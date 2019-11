Il Napoli si prepara a una sessione di mercato importante in cui tanti degli equilibri societari potranno cambiare. Il club azzurro ha in particolare pronta una piccola rivoluzione in fascia con Ghoulam, Mario Rui e Hysaj non certi della permanenza. In particolare lungo l'out di sinistra il club guidato da Aurelio De Laurentiis è tornato a spingere per un colpo con lo spagnolo del Benfica, Grimaldo, come primo obiettivo.



CONTRATTO - Contratto in scadenza il 30 giugno 2021 Grimaldo potrebbe rappresentare un'autentica occasione di mercato. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com direttamente dal WyScout Forum 2019 di Amsterdam, tuttavia, il club e l'entourage del ragazzo hanno già iniziato a trattare per il rinnovo con la volontà del club lusitano di tenerlo ancora a lungo in rosa.



LE CIFRE - Il Benfica è però un club che tende a vendere davanti all'offerta giusta e, anche in caso di rinnovo, il Napoli potrebbe avere una chance. Servirà ovviamente presentare un'offerta importante con il club portoghese da non meno di 35/40 milioni. Difficile che il Napoli possa spingersi a tanto, ma Grimaldo piace da tempo al club azzurro e una trattativa anche per gennaio in caso di qualche addio eccellente è tutt'altro che esclusa.