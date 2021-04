Quella ottenuta nel Clasico non è una semplice vittoria per il, è un successo che vale triplo: è la seconda nell'anno contro gli storici rivali del Barcellona; porta tre punti che permettono di riaprire la Liga e mettere pressione all'Atletico Madrid capolista;, che fino a pochi mesi fa sembrava a un passo dall'esonero e, nonostante l'emergenza, ha riportato la squadra della capitale ai vertici, in patria e in Europa.- Riavvolgiamo il nastro e torniamo ad ottobre dello scorso anno. Le merengues perdono all'esordio in Champions, 2-3 per lo Shakhtar Donetsk a Valdebebas. Uno choc, seguito dal pareggio con il Borussia Monchengladbach.. Un periodo nero, che la sconfitta anche al ritorno con lo Shakhtar sembrava poter riaprire. Non per Zidane, che quattro mesi dopo si gode un Real pienamente in corsa su tutti i fronti. Già, perché nonostante le tante assenze pesanti (ora assenti, oltre ai lungodegenti) i blancos hanno scavalcato il Barça e sono tornati in piena corsa per il titolo nazionale con i blaugrana e l'Atletico, con il campo che sorride anche in Champions: superato il girone che ha visto l'eliminazione da ultima dell'Inter, travolta l'Atalanta agli ottavi e,- Il mondo ribaltato in quattro mesi, è l'ultimo capolavoro di Zidane che ha definitivamente scacciato le ombre di un possibile esonero,. Il tecnico francese non ha mai aperto all'ipotesi dimissioni a seguito dei brutti risultati, ma ha sempre ribadito come il suo futuro possa essere lontano dalla panchina del Real: "" diceva a dicembre, sintomo di dubbi che ancora non sono dissipati. Le riflessioni proseguono e in parte dipenderà anche dall'esito delle elezioni presidenziali, conal momento unico candidato dopo il ritiro della candidatura da parte di(che spingeva per un cambio in panchina), ma soprattutto dalla voglia di Zidane di portare avanti il nuovo progetto avviato a Madrid. Qualora decidesse di cambiare aria si aprirebbero diverse possibilità. Il futuro resta incerto e tutto nelle mani di Zidane, ma per quello ci sarà tempo: Liga e Champions, ora il Real è rinato ed è tornato davvero a giocarsi tutto.@Albri_Fede90