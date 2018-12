"Noi con la Juve siamo particolarmente sfortunati. Penso che la sudditanza verso le grandi ci sia ancora". Parole queste pronunciate dal presidente delUrbanoai microfoni di Radio Anch'io. Il presidente granata ha anche dichiarato che c'è un lungo elenco di episodi arbitrali a favore dellanei derby degli ultimi anni. Ma quali sono questi episodi?Nell'ultimo derby il Torino si è lamentato per due calci di rigore non dati: il primo per una spinta disu, il secondo per la trattenuta disu. L'anno scorso, in Coppa Italia, l'arbitro non ha fischiato il fallo disunell'azione del 2-0 bianconero, l'anno prima Valeri aveva espulso Acquah per un intervento nemmeno falloso ai danni dell'attaccante croato della Juventus.Ritornando indietro nel tempo il Toro può recriminare per il gol del 2-2 annullato per un fuorigioco che non c'era die la mancata espulsione a(che già ammonito ha trattenuto vistoso per la maglietta sempre l'argentino, Rizzoli fischiò il fallo ma non estrasse il secondo giallo previsto da regolamento) nel derby del 2016. La stagione precedente, sempre Rizzoli non fischiò un rigore in favore del Torino a un quarto d'ora dalla fine, per un netto fallo disu. In precedenza non mostrò il secondo gialloQuel derby finì 1-0 per la Juventus. 1-0 fu anche il risultato del derby d'andata con gol irregolare diTornando indietro nel tempo gli episodi aumentano: Cairo e il Torino hanno tanto di cui lamentarsi.