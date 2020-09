Manca ancora qualcosina da sistemare e dal mercato sono in arrivo nuovi rinforzi (un centravanti, su tutti), ma la nuova Juve di Andreainizia a prendere forma. Prime idee e sensazioni dell'allenatore, che in questi giorni di lavoro alla Continassa sta studiando tutte le possibili soluzioni in vista del debutto in campionato contro la Sampdoria. Prima, domenica, ci sarà l'amichevole contro il Novara (Serie C) per fare le prove generali della gara con i blucerchiati.