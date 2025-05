Milan, Conceicao chiude male: dal sigaro all'espulsione, ecco perché ha fatto peggio di Fonseca

L’unica nota positiva per il popolo rossonero è che tra una settimana sfileranno i titoli di coda su una stagione da incubo iniziata male e finita anche peggio. Ilè tornato sul luogo del delitto e dopo aver perso la finale di coppa Italia contro ilprende tre gol dallain un Olimpico vestito a festa per salutare la straordinaria carriera da allenatore di Claudio Ranieri e un campione comeche ha chiuso con il calcio giocato. Una sconfitta pesante perché sancisce una sentenza inaccettabile per il Diavolo: nella prossima stagione non sarà protagonista in Europa, nemmeno quella meno nobile della Conference League.. Dopo cinque partecipazioni consecutive a una competizione, quattro delle quali in Champions e una in Europa League, i rossoneri dovranno pensare solo al campionato e alla Coppa Italia nella prossima stagione. Ventiquattro ore dopo la retrocessione in serie D della seconda squadra arriva un’altra umiliazione per un club con una storia che non é stata rispettata.

L’inutile ultima partita a San Siro contro il Monza avrà un solo triste obiettivo: chiudere tra le prime otto.. Era successo quest'anno al Napoli, reduce da un 10° posto e costretto a sfidare il Modena al Maradona il 10 agosto scorso. Il che dovrebbe portare anche all'annullamento di una o più tournée americane che a livello economico sono considerate importanti dalla proprietà.Entrambi sono stati espulsi nel corso della partita contro la Roma. Il tecnico portoghese cede ancora il fianco a un forte nervosismo: dopo la stretta di mano sbrigativa con Italiano e quella negata a Calabria le proteste reiterate verso l’arbitro Piccinini nei minuti di recupero.

Seguendo una infelice consuetudine di una buona parte degli allenatori attuali, Sergio Conceicao si è speso in una strenua difesa del proprio operato nella conferenza post partita: "Prima della partita ho avuto la curiosità di vedere i numeri e da quando sono arrivato qui prima della partita eravamo in zona Champions". A queste dichiarazioni hanno fatto seguito anche dei riferimenti celati anche alla dirigenza e alla squadra, invitati a riflettere sulle proprie responsabilità.. Rispetto al suo predecessore Fonseca ( al quale hanno ceduto due giocatori che aveva chiesto di tenere come Kalulu e Saelemaekers) Conceicao é stato seguito e accontentato in tutto sul mercato.E i risultati sono stati anche più scarsi rispetto al connazionale considerando il suicidio in Champions League contro avversari modesti come Dinamo Zagabria e Feyenoord. Il Milan aveva già deciso di chiudere la collaborazione iniziata il 30 dicembre due mesi fa dopo il caso del portavoce che aveva trasmesso a qualche giornalista i punti d’accusa rivolti dall’ex Porto al club, ora si attendono solo le comunicazioni ufficiali che dovrebbero arrivare al termine della gara con il Monza. L’eventuale vittoria della coppa Italia non avrebbe spostato più di tanto su una scelta fatta. E ora anche inevitabile considerando il finale di stagione da film dell’orrore.