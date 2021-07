Barella e Locatelli: video aggiornato con la terza parte pic.twitter.com/S4KDqo0MbW — ila (@portamivialou) July 13, 2021

Protagonisti a centrocampo, protagonisti fuori dal campo. Nicolòe Manuel, freschi campioni d'Europa con l', hanno detto la loro in mezzo al campo, ma i siparietti fuori sono diventati virali. Dai fastidi in panchina in Italia-Galles agli schiaffetti sul pullman scoperto, ecco il video con le loro 'scenette'.