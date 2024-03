Dal Siviglia a OnlyFans, la nuova vita di Guerrero: 'Non scendo mai sotto le 5 cifre'

Miguel Angel Guerrero, passato da portiere nelle serie minori della Spagna e presente da stella di OnlyFans, piattaforma di condivisione di contenuti online sulla quale si è messo in evidenza con la produzione e pubblicazione di materiale hard.



'NON SCENDO MAI SOTTO LE 5 CIFRE' - Cresciuto nei settori giovanili di Siviglia e Cordoba, Guerrero è tornato a far parlare di sé dopo aver appeso scarpini e guantoni al chiodo: dopo la partecipazione a Temptation Island, oggi Guerrero può contare sulla bellezza di 10mila iscritti al suo account. Queste le sue parole ad AS: "Non c'è un mese in cui scendo sotto le cinque cifre. Una volta una persona mi ha offerto 500 euro per prendere un caffè e io ci ho trascorso un'ora insieme. Pensate che questa persona non chiedeva niente di sessuale. È stata l'unica volta in cui ho conosciuto veramente qualcuno. All'inizio ho iniziato da cose leggere, poi ho aumentato sempre di più... Così si genera la morbosità nelle persone",