Il tuo migliore amico. Da sempre. O quasi. Praticamente da quando lo inizi a prendere a calci. Che poi, a pensarci bene, ti deve volere proprio bene: più lo prendi a calci, più lo senti amico; più lo tiri lontano, più ti è vicino; più ci metti potenza, più è felice. Il rapporto con il pallone è fatto così: un calcio è come una carezza, il gol è una gioia condivisa, il palo un dolore che accomuna. Ogni tanto, da vero amico, può farti qualche scherzo: rimbalza sulla zolla sbagliata e ti fa fare lo figura dello sfigato; decide di prenderti la faccia (se ti va bene) lasciandoti stordito; ma ti vuole bene. E tu gliene vuoi. Del resto, quando si è al 90esimo, e stai per calciare la punizione decisiva, il rigore della vita, il calcio d'angolo della speranza, che fai? Lo baci. E ti affidi lui.



La Classifica di CM di oggi è dedicata proprio al pallone, il vero protagonista, quello al quale ruota intorno tutto. E, in vista del Mondiale, abbiamo scelto i 10 palloni più belli utilizzati nella storia della Coppa del mondo. Dal Tango al Telstar, dall'Etrusco al Tricolore, passando, ovviamente, per il Teamgeist, quello del trionfo tedesco, quello dell'ultimo Mondiale vinto, quello con il quale Grosso ci ha fatto sognare. L'attrezzo indispensabile, il pallone, quello che "lo porto io, comando io", scettro infantile di onnipotenza pallonara da tenere rigorosamente sotto il braccio. "Non avere paura, il pallone è tuo amico" diceva Holly al povero Alan. E aveva ragione. Chi trova un amico trova un pallone.



@AngeTaglieri88