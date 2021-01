Un talento in difesa da monitorare. Jesper Daland è un centrale di prospettiva, un classe 2000 norvegese, terra che ha già proposto gioielli nel calcio che conta negli ultimi anni, da Haaland fino ad Hauge. Una nuova infornata di talenti che comprende anche Daland, difensore dell'IK Start, oggi in seconda divisione norvegese e già nell'Under21. Jesper è già leader, un centrale con ottima struttura fisica che rappresenta una vera occasione sul mercato, per questo i club italiani fiutano un'opportunità come fatto dal Milan stesso per il connazionale Hauge. Costi sostenibili e prospettive ottime...