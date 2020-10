Arrivato dall'Inter in prestito, Dalbert si presenta come nuovo giocatore del Rennes in conferenza stampa: "Conosco già il Rennes per averlo affrontato con il Nizza - riporta FcInterNews.it -. Ho anche visto le partite prima di venire qui, inclusa la finale della Coupe de France. La Ligue 1 è un campionato attraente. Ho apprezzato le parole dell'allenatore e del direttore sportivo. Mi sono anche state raccontate molte cose positive sulla città, sul club e sulle infrastrutture. Mi sento bene. Ho lavorato durante la mia vacanza in Brasile, ho fatto anche una buona preparazione con l'Inter. Mi sento pronto ad aiutare la società e i miei compagni. All'inizio - ha chiosato - ho avuto qualche difficoltà all'Inter perché la Serie A è un campionato molto tattico. Il secondo anno è andato molto meglio, ho conosciuto meglio il calcio italiano. Alla Fiorentina ho giocato in una difesa a cinque ma so adattarmi a sistemi diversi".