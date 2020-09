E' designato il futuro di Cristiano Biraghi ed Henrique Dalbert. Queste le parole di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, rilasciate a Fcinternews.it: "Tutti e due a casa, Dalbert torna all'Inter e Biraghi alla Fiorentina". Nessun rinnovo del prestito, quindi, per i due esterni mancini: il terzino della Nazionale fa il suo ritorno in Viola dopo una stagione in nerazzurro in cui ha ricoperto il ruolo di vice Young da gennaio, il brasiliano torna all'Inter e verrà valutato da Antonio Conte.