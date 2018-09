Un nuovo inizio.. La più brillante di questa stagione, forse la sua miglior partita da quando veste la casacca nerazzurra. Dell’ex Nizza, con una splendida discesa sulla fascia sinistra e un cross pilotato a finire sulla testa dell’argentino. Ieri Dalbert, arrivato dal Nizza per 20 milioni di euro, ha messo in mostra le qualità che hanno spinto l’Inter due estati fa a puntare su di lui per rinforzare la corsia sinistra., ieri a riposo in vista della Champions League, ma Dalbert con l’Inter impegnata in tre competizioni può ritagliarsi- Col Cagliari è stato bravo soprattutto a, ha disputato una partita intelligente e Spalletti nel post-partita glielo ha riconosciuto. “Dalbert è cresciuto e stasera ha fatto bene ed è stato accettato anche dallo stadio,ma stasera ha fatto una grande partita. Ha una grande corsa ed un buon piede:. Poi è chiaro che deve affinare la sua qualità, ma la classe c’è”, ha detto a Inter TV l’allenatore nerazzurro. Parole importanti quelle di Spalletti, che ha sempre difeso il proprio giocatore e ieri ha deciso di ridargli fiducia. Risposta positiva di Dalbert, che adesso aspetta la prossima chance per dimostrare di essere un giocatore in crescita e utile a questa Inter.- Lo stessoha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro il Cagliari: “Parlare in italiano? E’ difficile. Sono tre punti che ci danno la possibilità di continuare sulla strada intrapresa. C’è entusiasmo che ci aiuta ancora di più a preparare la prossima partita.Spesso l’anno scorso arrivavo a casa e non ero felice e loro mi hanno aiutato. Sono contento che la palla sia finita sulla testa di Lautaro per il gol e di aver regalato una gioia ai tifosi dell’Inter”. Dalbert c’è e vuole dimostrare di non essere un oggetto misterioso, ma un’alternativa importante per questa Inter: la missione recupero di Spalletti è iniziata.