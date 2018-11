Dalbert, terzino sinistro dell'Inter, arrivato la scorsa estate dal Nizza, parla a Inter Tv: “Posso dire che per me il calcio è tutto: è la mia vita, quello che mi sostiene e che mi sprona. Io amo questo sport. L’Inter? Per me è stata una grande rampa di lancio. E' stata la più grande fortuna della mia vita e posso dire che in questo momento l'Inter è tutto per me e per la mia famiglia. Tutti tifiamo Inter, io tifo Inter. Per me è emozionante giocare con questo club”.





SUI COMPAGNI - “Mi trovo bene con tutti. Ho stretto con Miranda, perché è brasiliano, e con Joao Mario perché parliamo la stessa lingua. Ma anche con Keita. Diciamo che mi trovo bene con tutti”.





IDOLI - “Sono cresciuto vedendo giocare Roberto Carlos, è lui il mio idolo. Attualmente Marcelo è il migliore al mondo. Poi mi piace molto Alaba per il suo stile di gioco. Ammiravo molto Junior, che ha giocato al San Paolo”.