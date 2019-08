Dalbert, nuovo giocatore della Fiorentina, ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune dichiarazioni rilasciare dopo l'ufficialità del trasferimento in Toscana: "L'interesse della Fiorentina mi ha fatto piacere, qui potrò ritrovare la continuità che ho avuto al Nizza. Le mie prestazioni in Ligue 1 mi avevano spalancato le porte dell'Inter e ora voglio riguadagnare qui a Firenze la gioia di giocare. Penso che avrò più opportunità di farlo. La città è fantastica e per la mia scelta è stato determinante il progetto dei viola. Dopo aver giocato con grandi calciatori come Balotelli e Dante nel Nizza, adesso potrò fare altrettanto con gente come Ribery e Boateng".