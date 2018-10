Il programma Esporte Espectacular di Rede Globo in Brasile, ha svelato un curioso e preoccupante retroscena che riguarda l'Inter e l'acquisto del terzino brasiliano Dalbert Henrique. Parte della commissione pagata dall'Inter al Barra Mansa, il suo primo club, per l'acquisto del terzino brasiliano è sparita. Secondo il meccanismo di solidarietà della Fifa, l'Inter è stata infatti costretta a pagare circa 260 mila euro al club brasiliano che ha lanciato il giocatore nel mondo del calcio, ma tale cifra è stata sottratta illegalmente da alcuni dirigenti.



Intervistato dal programma il terzino ha confermato la vicenda: "E' un peccato, il Barra Mansa è stato il mio primo club professionistico in Brasile e oggi fa notizia per dei brutti fatti. Quando il club aveva la chance di respirare un po' finanziariamente e investire nelle categorie giovanili, individui come questi, che pensano solo a se stessi, soffocano ancora di più la società. Provate le loro colpe, spero che scontino la pena ben lontani dal calcio e che il denaro torni al Barra Mansa".