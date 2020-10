L'Inter è vicina a perfezionare un'altra cessione: Dalbert va verso un nuovo addio ai nerazzurri, l'esterno brasiliano vede il trasferimento al Rennes. Trattativa in fase avanzata per il ritorno del classe '93 in Ligue 1, campionato nel quale già giocato per una stagione con la maglia del Nizza, da cui lo hanno prelevato i nerazzurri.



L'INTER CONFERMA - La conferma è arrivata direttamente dal direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio, durante la presentazione del libro di Gianluca Di Marzio. La formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto in favore del Rennes. La nuova partenza di Dalbert, lo scorso anno in prestito alla Fiorentina, potrebbe favorire l'assalto dei nerazzurri a Marcos Alonso, in rotta con il Chelsea.