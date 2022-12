A margine della sfida persa contro l'Argentina, il ct croato, Zlatko Dalic, ha così spiegato la sostituzione del centrocampista dell'Inter, Marcelo Brozovic, dopo 50' dall'inizio della partita.



"Marcelo ha sentito tirare un po' il muscolo e allora abbiamo deciso di non usarlo fino alla fine, provando a conservarlo per la finale per il terzo e quarto posto”.