L’Inter ha convinto Mandi a vestire in nerazzurro. In Algeria ne sono sicuri. Secondo il quotidiano locale Le Buteur, il difensore in scadenza col Betis arriverà a zero a Milano e guadagnerà due milioni netti a stagione, per quattro anni: mezzo milione in più rispetto a quanto offerto dal club sivigliano per il rinnovo.