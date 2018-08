"Per il popolo di Napoli, che lo considerava ‘na cosa grande, è diventato semplicemente ‘na granda lota. Melma, fango, uno degli insulti più comuni sotto il Vesuvio. La partenza in direzione Torino non è mai stata assorbita. È inaccettabile, indigeribile per una tifoseria che tende a santificare i suoi idoli. Gli incroci successivi tra Gonzalo e il Napoli sono andati di male in peggio, dal punto di vista dei rapporti. Chissà se in versione Diavolo, sabato sera, cambierà qualcosa": così la Gazzetta sul ritorno di Gonzalo Higuain al San Paolo sabato sera jin Napoli-Milan.