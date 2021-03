Secondo il quotidiano Al-Araby Al-Jadeed/The New Arab un numeroso gruppo di società top a livello europeo ha chiesto ai propri giocatori convocati da Vahid Halilhodzic per gli impegni della nazionale del Marocco, di non rispondere alla chiamata e restare nei rispettivi club.



Oltre a Chelsea e Wolverhampton per Hakim Ziyech e Roman Ghanem Saiss ci sono anche Fiorentina e Inter che hanno chiesto rispettivamente a Sofyan Amrabat e Achraf Hakimi di rinunciare alla convocazione. Il timore è quello sia di possibili infortuni, sia di un contagio per la pandemia Covid sicuramente differentemente controllata rispetto a quanto stabilito dai protocolli delle federcalcio europee.