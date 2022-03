Saltata la trattativa per il rinnovo di contratto fra Paulo Dybala e la Juventus, l'Inter è pronta a fiondarsi sull'attaccante argentino. Secondo quanto riferito da TyC Sports, nei prossimi giorni l'entourage della Joya avrà un contatto diretto con la dirigenza del club nerazzurro, per parlare di un trasferimento a parametro zero a fine stagione.