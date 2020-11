Per raccontare la storia di questo protagonista occorre partire dalla fine; più precisamente dal minuto 81’ della sfida del campionato Primavera trae Roma, l’ultima giocata prima dello stop al campionato dovuto all’emergenza sanitaria in corso. L’arbitro fischia un calcio di punizione dal limite e a posizionare il pallone sulla mattonella si presenta. La traiettoria imposta al pallone col mancino scavalca di poco la barriera e con forza raggiunge l’angolo basso della rete, nulla da fare per il portiere. Un gesto tecnico tutt’altro che banale e che svela le qualità di un