"Sto vivendo un inferno. Mi ha tradito. Quello che è uscito è molto meno di quanto accaduto". Sono queste le testuali parole che Wanda Nara avrebbe raccontato a ​Yanina Latorre giornalista e amica della showgirl argentina sulla separazione con Mauro Icardi.



La Latorre ha raccontato la versione di Wanda in diretta televisiva nel programma LAM che è molto seguito in Argentina. Secondo la giornalista Wanda non ha ancora perdonato Mauro e non vuole che Icardi carichi post o parli di lei.