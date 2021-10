La giornalista argentina Yanina Latorre, nel corso della trasmissione Los Angeles Morning in Argentina, ha rivelato nuovi dettagli dell'ormai diventata telenovela Icardi-Wanda Nara.



Secondo Latorre in tanti stanno scrivendo a Wanda Nara in questi giorni per farle sentire la propria vicinanza nel momento difficile e fra questi c'è anche... Eros Ramazzotti. Il cantante italiano l'ha contattata pr esprimere il suo dispiacere circa la vicenda, e tra tutti i nuovo corteggiatori è ritenuto un buon partito, al punto che Icardi si è arrabbiato ed è geloso di questi messaggi.