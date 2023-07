Wanda Nara soffrirebbe di leucemia. Stando a quanto riportato dal giornalista argentino Jorge Lanata durante il suo programma radiofonico a ‘Radio Mitre‘, infatti, l’imprenditrice e procuratrice sarebbe stata ricoverata presso la clinica Los Arcos mercoledì notte con forti dolori addominali. In seguito alle prime analisi, secondo quanto riportato, sarebbe stata riscontrata un’infiammazione della milza e un’anomalia significativa a livello dei globuli bianchi. Wanda Nara sarebbe dovuta partire per l’Europa per motivi di lavoro - oltre che per una vacanza programmata a Ibiza con Mauro Icardi - ma è stata costretta a posticipare il tutto.