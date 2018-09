L'ex giocatore della Fiorentina Daniel Bertoni è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Ho visto le reti contro il Chievo e il gol con l’Udinese, la Fiorentina sta andando molto bene. Un inizio molto buono, il campionato potrà regalare un risultato migliore rispetto allo scorso anno. Speriamo in una coppa europea. Quando vengo in Europa, devo passare da Firenze. Simeone? Esordio con gol, importante per un cannoniere, anche se non è un parametro il Guatemala. Pezzella avrebbe fatto comodo al Mondiale? Facile dirlo dopo. È un grande difensore e dovrà dimostrarlo in Nazionale. Giocatori per Corvino? Gli ho raccomandato un giocatore tempo fa, a lui e Freitas, ma non mi hanno risposto. Era Nicolas Reniero, stava facendo bene in seconda divisione. Ora è titolare nel San Lorenzo".