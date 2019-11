Daniele De Rossi resta al Boca Juniors. Ne sono convinti i colleghi di Olé, che riferiscono di un'intesa già raggiunta tra le parti per la permanenza in Argentina dell'ex capitano della Roma, nonostante una prima stagione al di sotto delle aspettative a causa dei continui problemi fisici.



De Rossi avrebbe infatti esercitato una clausola unilaterale presente nel contratto firmato a giugno scorso e con scadenza dicembre 2021, in quanto fortemente determinato a proseguire un'esperienza umana a Buenos Aires che lo sta arricchendo molto e a ripagare la fiducia di club e tifosi. Il quotidiano argentino evidenzia però come, in caso di vittoria delle prossime elezioni presidenziali di un candidato contrario alla sua continuità, De Rossi non si opporrebbe allo stralcio del nuovo accordo. Nelle scorse settimane, si era parlato di un possibile ritorno a Roma di Capitan Futuro, con un ruolo dirigenziale o da allenatore nel settore giovanile giallorosso.