La Juventus si trova in isolamento fiduciario a causa delle positività al Covid-19 di due membri dello staff. Tuttavia da Tyc Sports giunge la notizia che Paulo Dybala risponderà regolarmente alla convocazione di Lionel Scaloni c.t. dell'Argentina, per i match delle Qualificazioni Mondiali contro Ecuador (venerdì 9) e Bolivia (martedì 13). Com'è possibile? La Juve, dopo aver detto di no in un primo momento, avrebbe acconsentito alla partenza di Dybala per il Sud America dopo essersi assicurata che si prenderà lui personalmente la responsabilità delle sue azioni.