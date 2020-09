Il futuro di Gonzalo Higuain sarà in MLS con l'Inter Miami, ma secondo TyC Sport in Argentina il contratto che firmerà il Pipita con la formazione di Beckham sarà di quelli record per il torneo americano. Higuain firmará un contratto fino a dicembre 2022 da 7,5/8 milioni di euro che lo faranno diventare il giocator più pagato dell'intera lega.