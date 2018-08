La gestione Scaloni può regalare una prima sorpresa all'Argentina: il ritorno di Mauro Icardi. E' questa la clamorosa indiscrezione lanciata da TyC Sports, che anticipa alcuni dei convocati del ct ad interim per le amichevoli che la Seleccion disputerà negli USA contro il Guatemala (7 settembre) e la Colombia (11 settembre): il capitano dell'Inter farà parte di questa spedizione, assieme allo juventino Paulo Dybala. Chi invece rischia è Gonzalo Higuain: il neo centravanti del Milan è in forte dubbio, importante quindi partire forte con i rossoneri per non perdere il posto nell'Albiceleste.