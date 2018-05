Inizia a prendere forma la lista dei 35 nomi che Jorge Sampaoli, commissario tecnico dell'Argentina, dovrà consegnare il 14 maggio. Tra i pre-convocati dell'Albiceleste in vista dei Mondiali di Russia, come riferisce TyC Sports, c'è anche Mauro Icardi: il capitano nerazzurro va ad integrare il folto elenco della Selección in compagnia di Pablo Perez, Germán Pezzella, Guido Pizarro, Enzo Pérez e Ricardo Centurión, ai quali si aggiunge la new entry Cristan Ansaldi.