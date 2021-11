Secondo quanto riportato dal programma tv argentino LAM da sempre molto attento alla querelle Wanda Nara - Mauro Icardi - China Suarez, emergono altri dettagli dei messaggi che la punta del psg e la modella si sarebbero mandati all'oscuro della moglie del bomber ex-Inter.



In particolare la China Suarez avrebbe scritto a Icardi poco dopo la pubblicazione di una foto insieme a Wanda: "Mi fa male vederti con lei. Ti separerai, lo so, con gli uomini sposati di solito non mi permetto, ma con te ho fatto un'eccezione".



Sempre secondo LAM, Icardi non sarebbe l'unico calciatore avvicinato dalla Suarez e ce ne sarebbero altri 3, probabilmente tutti argentini con la moglie di uno di loro che è pronta a rivelare il tradimento.